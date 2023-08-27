民進黨總統參選人賴清德（左）27日出席全國不動產產業賴清德後援會成立大會，授予旗幟給各後援會幹部，同喊加油。 （鄭任南攝）

副總統、民進黨總統參選人賴清德今天在新北市行程滿檔，直搗國民黨總統參選人侯友宜本命區，並先後成立全國雲林旅外鄉親、全國不動產產業及全國獅友賴清德後援會。賴清德除了強調民主自由受到中國大陸威脅，盼鄉親可以走出來守護台灣的民主、和平、繁榮之外，也提出要將雲林升級成「農業發電生技大縣」。

賴清德表示，過去身為台南市長，與雲林縣有「厝邊頭尾」的感情，而且雲林也是布袋戲史艷文的故鄉，是許多文化資產的聚集地，在政壇、社會文化更是人才輩出，蔡英文總統也在雲林為農業投資幾百億、前瞻建設及建設醫療中心。

賴清德也提出，在均衡台灣的基本原則之下，每個縣市都應根據特色來均衡發展，所以政府要加強對雲林建設的支持，他承諾未來會成立平台，透過專人定期與地方政府合作、討論、研究，提出地方發展計畫，解決各縣市發展問題，而雲林可以作為農業發電生技大縣，也要提升交通建設，讓台灣發展更進一步。

賴清德更強調，民主自由對現在的人來說是很自然的事，但是這很多人打拚來的，根據經濟學人評估，台灣的民主指數是全球前10名，更是亞洲第1，而美國自由之家評比台灣自由分數高達94分，為亞洲第2，「有今天的民主自由從來不是輕鬆的」，而雲林人向來都是走在民主運動最前面。

下午賴清德繼續在新莊參加全國獅友賴清德後援會成立大會，他說台灣最美的風景是人，就是因為有許多公益團體在默默行善，當中最具代表性的社團就是獅子會，他們除了平常做公益外，每一位成員都是事業有成的社會中堅份子，為台灣社會創造就業機會。

賴清德說，能在這場關係到台灣未來的總統大選中獲得獅子會的支持，是莫大的榮幸，也能發揮關鍵的力量，所以他現在擔任民進黨主席，也要求各縣市黨部要效法獅子會的精神多行公益，讓民進黨不應該只是政治團體以外。

賴清德強調，公益的事情民進黨不能缺席，在蔡英文總統任內自己分別擔任行政院長以及副總統，在這當中感受到蔡政府協助台灣進步也有公益的精神，花了許多經費照過弱勢民眾，除了長照政策與經費，也降低年輕家庭養育兒女的負擔，這這樣的政策也會持續下去。

賴清德細屬蔡英文總統的各項政策，除了延續之外，更會秉持蔡英文的4大堅持，包含堅持民主自由憲政體制、中華民國與中華人民共和國互不隸屬、主權不容侵犯併吞以及中華民國台灣的前途只有2350萬台灣人自己決定。

賴清德也承諾會在這樣的基礎下，提出和平4大支柱行動方案，包含提升國防力量，讓國人看到台灣守護自己的決心、經濟守護、與民主陣營肩並肩站在一起，讓侵略者不敢輕舉妄動，還有在尊嚴對等的前提下進行兩岸交流確保人民福祉。