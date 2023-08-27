由周庭盈團隊所蒐集的歷屆亞運會火炬。（陳冠宇攝）

距離杭州亞運開幕倒數不到一個月，杭州作為第三個舉辦亞運的大陸城市，當地與長三角地區的台商、台青都看重此次賽會，一對杭州台協父女更共同為這場盛事付出心力。

作為首間於賽事前開放，且將永久保留的杭州亞運會博物館，除了可見杭州申辦亞運過程與本屆賽事概況之外，最吸睛的莫過於陳列在玻璃櫥窗內的歷屆亞運會獎牌、吉祥物和火炬。

首屆亞運會1951年於印度新德里舉行，要蒐集這70餘年以來的相關物品並非易事。身為杭州亞組委辦公室博物館團隊展品負責人，來自台灣的青年周庭盈做到了。

周庭盈是本屆亞組委唯一的台籍青年工作人員，在其團隊的通力合作下，成功收齊前18屆亞運會的獎牌、吉祥物和火炬。當工作告一段落，整個團隊坐在地上看著展品時，她形容，這些東西距離我們很遙遠，卻因亞運會匯聚到杭州，內心頓時有種不真實，卻又震撼的感覺。

周庭盈說著，當每次走過火炬牆，她都能感受到各國文化差異，以及設計火炬工藝的發展，「感覺亞運歷史在我的面前徐徐展開」。

另在名為「亞洲脈動」的展區中，則匯聚向45個亞奧理事會成員徵集的展品，從與各奧委會聯繫、說明，到展品運輸、呈現，全都由周庭盈一手包辦。

展場中一艘達悟族獨木舟格外引人注目，周庭盈介紹，此件由中華台北奧會捐贈的展品，代表達悟族的飛魚文化，具有拚搏生存的精神，也象徵中華台北運動健兒的奮鬥。她說，當時看到家鄉人帶著這艘獨木舟來，內心非常高興和暖心。

周庭盈的父親、杭州台協會長周鮑華也擔當重任。由於在杭州耕耘已久，周鮑華深受信任，獲邀擔任中華台北奧會特聘的亞運聯絡員。我代表團派出約890位運動員與行政人員參加亞運，周鮑華負責賽前與賽事中的許多聯絡銜接工作。

周鮑華坦言，「這個工作蠻繁重的」，包含賽前聯繫、媒體參訪安排，以及選手在飯店等後勤中心的聯絡，都必須有充分的事前準備。他自信地說，希望能做好中華台北代表團在這次亞運的所有事宜，不負大家期望。

採訪尾聲，周鮑華說道，本次杭州亞運，大陸有很多非常強的體育項目，值得中華台北的選手學習、互相切磋，「我相信這是一次很好的交流，未來兩岸體育文化的交流也值得期待」。