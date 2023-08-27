美食-KY第二季EPS是1.47元，明顯優於市場預估，凱基投顧將好成績歸功於謹慎的費用管控帶動獲利率超前，並指出，在美國同店營收穩健成長與加速展店下，預期美國業務的優異表現將完全抵消大陸復甦平淡，帶動下半年獲利率進一步回升。

回顧上季營運狀況，儘管美食-KY大陸同店營收轉為衰退，但公司透過審慎的費用管控，包括精簡人力配置及洽談房東降租，使得大陸業務得以維持損益兩平，優於凱基原先預期的營運虧損。再加上台灣與美國的營利率季增，最終第二季營業利益率遠高於市場預估。

凱基投顧指出，美食-KY經營管理階層規畫下半年再增加四至六家新門市，且可能往新的地點展店。凱基認為，加盟店增加是品牌在美國獲得認可的有力證明，並且相信往新城市展店將有助同店營收成長動能；考量美國市場營業利益率居三大地區之冠，公司計畫於2024年加速展店步伐，將持續優化其營業利益率。