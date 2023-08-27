從明天8／28起天王星將開始逆行，此時星空會變成冥王星、土星、海星、金星、水星以及天王星6大行星逆行。塔羅牌老師艾菲爾在臉書上提醒12星座在逆行期間需保持警惕，同時也注意情緒和溝通方面等問題，才可以安全度過難關。

▍牡羊座

牡羊座在逆行期間將帶來職業上的變動，需注意與同事之間的溝通，避免誤解。另外，家庭關係也需謹慎處理，這是檢視自己需求的機會，近期會感到不安或沮喪，但千萬不可放棄夢想，這是學習成長和調整方向的時期，要有信心和勇氣。

▍金牛座

金牛座在逆行期間將促使他們反思生活目標，但不可急於行動。財務方面需謹慎避免衝動消費。另外，與親友的有效溝通有助於關係和諧，而近期會遇到挫折，但千萬不要灰心，這是提升自我價值和實現願望的時期，要有耐心和堅持。

▍雙子座

雙子座在逆行期間將會有溝通障礙，需注意言辭和理解，此時旅行和學習計劃可能受到影響，需適當調整預期，並保持耐心和開放的心態，而近期會感到困惑或矛盾，但不要失去自己的聲音，這是拓展視野和增加知識的時期，要有好奇心和探索精神。

▍巨蟹座

巨蟹座在逆行期間家庭事務將變得複雜，需與家人多溝通以避免誤解，而在事業方面需謹慎選擇，不可過於急躁。另外，近期需注意身心健康，可能會感到壓力或焦慮，但不可忽視自己的感受，這是療癒傷痛和重建安全感的時期，要有關愛和支持。

▍獅子座

獅子座在逆行期間將影響愛情和創意領域，需保持冷靜以避免爭執。理財方面要謹慎小心，不可冒險投資。另外，近期可積極表達情感，或許過程中會感到沮喪或失落，但不可失去光芒，這是展現才華和追求快樂的時期，要有自信和熱情。

▍處女座

處女座在逆行期間將有人際交流問題，需注意溝通方式和內容，生活中的細節也要特別關注，而在人際關係中保持耐心，並且可能會感到緊張或挑剔，但不可過於苛求自己或他人，這是改善效率和提高品質的時期，要有細心和負責。

▍天秤座

天秤座在逆行期間財務和價值觀將受到影響，需謹慎處理金錢事務，而在工作中要保持專注，避免分心。另外，與朋友間的互動有助於情緒平衡，而近期會感到不安或不滿，但不可放棄理想，這是一個平衡內外和追求和諧的時期，要有公正和合作。

▍天蠍座

天蠍座在逆行期間將帶來人際關係的挑戰，需避免情感過於極端。工作方向可能需要調整，但不要急於決定。另外，近期會感到憤怒或嫉妒，但不要被負面情緒控制，這是一個轉化危機和發掘潛力的時期，要有深度和觀察力。

▍射手座

射手座在逆行期間將影響事業和生活目標，需仔細評估未來規劃。旅行和學習計劃需謹慎安排。另外，與家人多相處有助於和諧，而近期會感到沮喪或失望，但不可失去信念，這是一個拓展視野和增加知識的時期，需有好奇心和探索精神。

▍摩羯座

摩羯座在逆行期間將發生職業變動，需謹慎應對挑戰。人際關係需特別注意，避免與同事產生衝突，並且保持正向態度，而近期會感到壓力或焦慮，但不可放棄目標，這是實現夢想和獲得成就的時期，要有毅力和堅持。

▍水瓶座

水瓶座在逆行期間將會影響目標，需重新評估方向。財務計劃需謹慎，避免冒險。另外，與朋友之間的良性溝通，有助於穩固關係，而近期會感到困惑或疏離，但不要失去自己的獨特性，這是創新思維和突破框架的時期，要有創意和開放。

▍雙魚座

雙魚座在逆行期間生活將會發生變革，需保持靈活態度，也需注意與伴侶的溝通，避免誤解。另外，也需注重健康和心靈成長，將有助於平衡心態，而近期容易多愁善感，但千萬不可被幻想迷惑，這是提升靈性和表達愛的時期，要有同理心和包容。