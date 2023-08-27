強颱蘇拉今（27）日下午2時位在菲律賓東方近海，以每小時12公里速度，向東進行。氣象粉專指出，蘇拉已準備開始轉彎，目前預估登陸台灣的機率超過60%，周三（30日）至周五（1日）將被海葵颱風拉住，可能在台灣或台灣海峽慢行2天。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，蘇拉颱風已成為強烈颱風，目前位於菲律賓呂宋島近海，過去6小時慢速往南移動中，準備開始轉彎，根據最新模式資料，侵襲(登陸)台灣機率超過60%，從台灣南端通過約35%。由於路徑仍有調整空間，最快周一（28日）、二（29日）會初步明朗。

粉專分析，今日蘇拉颱風開始慢速轉彎，周一至周三日本南方太平洋高壓脊建立、西伸增強，重新蘇拉導引，轉向西北，加速往台灣靠近，「高壓增強速度將決定西折的幅度，以及是否登陸台灣」。

周三晚至周五，蘇拉颱風穿越台灣或從恆春沿海通過，進入台灣海峽南部，由於導引的太平洋高壓減弱，且逐漸被後頭趕上的海葵拉住，蘇拉移動速度減慢，預估會在台灣或台灣海峽上空慢行2天。

周六（2日）蘇拉路徑變數大，情勢複雜仍待觀察，如果跟海葵互動明顯，將往南移動至南海北部；如果海葵影響小，將會直接進入中國福建。

粉專提醒，周三至周五颱風侵襲機率高，宜、花、東、高、屏屬於前線，受颱風第一擊的機率高，呼籲民眾先行做好防颱措施。