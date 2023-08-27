津旗沙灘圍起警戒線。（港務公司提供／洪靖宜高雄傳真）

港務公司派員現場撿拾油球。（港務公司提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄旗津海水浴場昨日出現油汙，前來戲水遊客手腳、臉面全沾黏油汙沙子，上岸後只能趕緊清潔，遊客們邊擦邊罵，甚至直呼：「以後不要來了！」。據相關單位掌握，汙染範圍約100米，究竟這些油球是否與一個月前沉沒的天使輪是否有關，港務公司也給出回應。

旗津海水浴場26日下午出現不明油汙，遊客手腳、臉面沾黏附油汙沙子，現場罵聲連連，高雄港務分公司今日早與海保署、高雄府海洋局、海巡署第五岸巡隊及海歷公司共同現勘，發現汙染源是沙灘上的「油球」，汙染範圍約100米，已圍起警戒線，禁止遊客進入。

港務公司說，截至今27日下午3點，共計撿拾約12公斤，大部分是沙粒，現場已僅剩零星油球，無擴大情事，目前仍持續巡視及撿拾中，另港務公司也併同巡視其他沙灘，並未發現有油汙情形。

所謂「油球」，是因為海洋上的油汙油漬，被海浪拍打上岸後來回沾沙包覆後，經過一段時間後成為油球，但這些油汙從何而來，目前地方認為可能原因是上個月沉沒的天使輪所外洩的油汙所致，但確切汙染來源仍待進一步調查釐清。

港務公司也提到，啟動沉船殘油抽除作業至今，均未有大量洩漏或油管爆裂情形，且每天均派有4艘工作船進行沈船處油汙監控，以及海面若有局部油花即立刻由攔油索圍堵及清除作業，因此到今日均只發現零星油花。目前該沙灘已全面圍起警戒線，預計將持續至少3天，每日續並增派人力巡查該區域沙灘與岸際環境，如發現油球立即清除，將於蘇拉颱風來臨前，完成沙灘清理工作。另外，天使輪船體殘油抽除做也持續中，希望能趕在颱風來前盡速處理完畢。