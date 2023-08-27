陸8／28日起減半徵收證券交易印花稅 17:492023/08/27 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸官方宣布，從8月28日起實施減半徵收證券交易印花稅。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸財政部與稅務總局27日公布《關於減半徵收證券交易印花稅的公告》，指出為活躍資本市場、提振投資者信心，自2023年8月28日起，證券交易印花稅實施減半徵收。 大陸國家女籃前總教練侵吞公款 李亞光被開除黨籍法辦 早有預警！國泰金大陸曝險3年大降2,000億 碧桂園、恒大等全閃過 2023成都車展秀肌肉 陸車企加速智慧化開啟產業變革下半場 #徵收 #減半 #證券交易 #印花稅 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南市立委第2選區拉鋸戰 郭國文成立後援會搶新住民選票 18:522023/08/26 政治 管濤：年內人民幣匯率料寬幅震蕩 23:332023/08/26 財經 廣州今年推進約127個城中村改造項目 規模成歷年之最 13:032023/08/27 兩岸 陸駐泰使館證實 中科院博士被困緬甸已獲救將回國 13:202023/08/26 兩岸 大陸7月規模以上工業企業利潤年減6.7％ 降幅持續收窄 13:032023/08/27 財經 大陸黃金周出遊熱度日本第一 核汙水影響旅遊降溫已開始退團 11:232023/08/27 兩岸 路透：中國將大幅削減印花稅以提振股市 專家憂難產生長遠效應 09:412023/08/26 兩岸 將觀光「打卡」變成深度體驗 陸沉浸式文旅促消費 12:202023/08/26 兩岸 大陸數省跟進國常會 提出3年全面提升醫療品質實施方案 09:052023/08/27 兩岸 賴清德在美國見到這2大咖？彭博最新爆料 10:242023/08/26 政治 A股傳下調印花稅最多50％ 2008年以來首見 17:522023/08/25 財經 要助農產銷往大陸、國內外！侯友宜拋4政策：做農民靠山 18:222023/08/26 政治 核輻射檢測儀賣爆 陸海參養殖戶考慮轉行喊「被斷財路」 12:502023/08/27 兩岸 大陸新一代人造太陽 突破多項關鍵技術難題 17:272023/08/26 兩岸 沒了ECFA重創台灣經濟？見1慘烈跡象嚇壞：更多人失業 09:182023/08/26 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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