有些人平時做人處事都十分圓滑、精明能幹，結果一談起戀愛就立刻智商下線，讓身旁的人看了都止不住搖頭。大陸命理專欄「星座不求人」分享，牡羊座、處女座和天秤座平時都很聰明，但如果有了心儀的對象，就會化身「愛情傻瓜」，心甘情願為對方付出一切。

▎牡羊座

牡羊座的智商很高，不過聰明歸聰明，一談起戀愛就容易「丟失智商」，對於另外一半總是毫無保留，用盡全力對對方好，不只感情上的付出，在物質方面也給的很大方且心甘情願、死心踏地，不管身旁的人怎麼勸都沒用，導致牡羊座也很容易被欺騙、被傷害。

▎處女座

處女座智商高，為人處事也很有條理，由於很需要安全感，在面對感情也始終保持謹慎，然而一旦動了心，智商就會瞬間下線，毫無保留地為另一半付出，如果對方也願意回應滿滿的真心與誠意，處女座就會將深情進行到底，但這種不計後果的行為，若遇人不淑就完蛋了。

▎天秤座

天秤座不但智商高，情商也高，總能一眼看透別人的想法，然而只要一動心，就會立刻化身「愛情傻瓜」，加上天秤座是不折不扣的外貌主義者，另一半如果長得好看，就會更加倍地為對方付出，甚至只要給出一點甜頭，天秤座就會覺得自己所做的一切都是值得的。