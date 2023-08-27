Marz23（TRASH樂團主唱阿夜）月初分享升格人夫喜訊，孕妻預產期為下個月，他27日出席新專輯《不遠處》簽唱會前2小時，突然透過社群發文，一度因老婆即將生產而取消活動，幸好孩子提前出生、簽唱會照常舉行；活動受訪提及妻兒平安，他難掩激動心情說：「我還在消化，很感動，我覺得這個感覺是無法言喻的，需要一段時間冷靜。」

Marz23還原老婆生產前情況緊急、肚子痛到在地上打滾，他趕緊陪伴前往醫院，最後剖腹生產誕下寶貝兒子，過程約10到15分鐘。回想當時情形，Marz23感謝醫護人員的專業，但因一切來得太突然，所以他沒有操刀剪掉兒子的臍帶，「當下整個狀況非常急，大家都很忙，所以我覺得是以他們（醫護）方便為主」，他則在一旁陪老婆說話、安撫她心情，「我跟她說沒事，一切都會好的」。

至於看到兒子的第一眼感覺？他坦言當下自己還沒反應過來，只能抱著兒子童言童語逗弄，「他滿活潑的，一直動來動去，嘴巴、鼻子很有戲」，父子一樣都是處女座，他幽默自嘲「處女座通常比較難搞一點」，特別感謝老天爺保佑一家3口，「我覺得能夠活著去見證這一切，平安健康就夠了」，最想向已逝父親安迪說：「你孫子出來了，幫我照顧、保佑一下。」