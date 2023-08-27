罹患失智症的71歲阿公走失，警方竟在4公里外的郊區尋獲，家屬萬分感謝警方的協助。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市七堵區26日發生一起失智老人不慎走失的事件，警方在獲報後，立即透過調閱監視器及沿路找尋，在家屬報案後一個半小時，終於找到了失智的老先生。但老先生已經走到了距離超過4公里外的郊區，家屬萬分感謝警方的協助。

8月26日上午，住在台北市的70歲的李姓老婦人，帶著71歲的丈夫楊姓老翁，到基隆市七堵區參拜媽祖。不料罹患失智症的楊翁，趁著李婦拜拜的時候，一個轉眼就失去了蹤影。李婦心急如焚，就在廟附近到處找尋。

李婦在附近問完一圈後，實在找不到丈夫楊翁的身影，12時許左右，李婦只好到七堵派出所尋求警方的協助。警方一聽楊翁罹患了失智症，而且楊翁身上也沒有手機、錢包，一方面連忙安慰李婦焦急的情緒，並問清了楊翁的身形及衣著，一方面由所內的同仁協助調閱監視器，另一方面也開著警車沿路找尋。

雖然家屬認為楊翁雖然走失了，但應該在附近，但警方擔心楊翁，為了穩妥起見，仍逐步擴大搜索的範圍。到了下午1時30分左右，員警在距離七堵派出所4公里的明德三路4巷口，看到了與楊翁身形及衣著相仿的身影，員警上前一問，果然是走失的楊翁本人。

員警一邊安慰楊翁不安的情緒，並請楊翁上車，讓楊翁與家人重聚。家屬表示老翁近期患有失智症，症狀愈來愈嚴重，家人十分擔心其安危，所幸有警方協助讓其平安回家，對警方的熱心善舉深感謝意。

基隆市第三分局呼籲，身心障礙者或失智長者容易發生迷途情形，家屬可至戶籍所在地區公所社政課申請防走失手環，或至各分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，以便警方能於第一時間為其找到回家的路。