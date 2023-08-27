台南市安南區民眾26日晚間8時許，發現黑衣女子在北安橋墜入鹽水溪，隨即沉沒消失，一對老夫妻到岸邊抱頭痛哭，才知落水者是其22歲的吳姓女兒，疑因精神不佳而輕生。警消搜救1天，27日下午3時在橋的東側距200多公尺遠的南岸尋獲遺體。

吳女生前因精神狀態不佳，曾有尋短行為，26日晚間自行騎車到府安路5段，隨即在北安橋邊輕生，遭民眾發現報案。警消正愁不知溺水失蹤者身分，吳家父母驚覺女兒離家失蹤，追到橋邊尋人，告知警方失蹤者身分。

吳女父母神情焦急，望著鹽水溪盼找到女兒下落，警消人員出動3艘橡皮艇，動員14車30人搜救，卻因天色昏暗，首日搜尋無果。

搜救隊27日上午8時30分起，再出動2搜救生艇，8車15人、4組空拍機，在北安橋西側網出海口方向持續尋找，直到下午3時左右，才在北安橋東側200多公尺遠的南岸發現吳女遺體。

搜救隊員將大體打撈上岸，經吳家父母指認無誤，交由家屬處理。家屬對輕生原因不願多談，僅表示女兒因心情不佳，自行騎車出門。

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