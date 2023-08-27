國內新冠肺炎隨著3月20日防疫鬆綁後，進入後疫情時代，但疫情事實上沒有消失，加上免疫負債效應影響，新冠、流感等呼吸道病毒齊發，基層診所今年五月病人成長3成，醫師直呼「從業20年從來沒看過這麼多病人的五月」，連帶影響健保點值被稀釋，要求健保署比照中醫撥補專款，不要讓醫生防疫的時候飽受風險，疫後給醫生的錢卻大打折扣。

台灣今年3月20日開始，實施輕症免通報，正式進入後疫情時代，民眾即使確診，就醫也不再有振興紓困計畫款項補助，直接回歸健保。

但四月開始，口罩政策等陸續大鬆綁後，到基層診所就醫民眾卻暴增，醫師公會全聯會理事長周慶明表示，以他耳鼻喉科而言，每年五月都是呼吸道疾病「淡季」，但唯獨今年，四月開始防疫鬆綁不用配戴口罩，包括流感、腸病毒等個呼吸道疾病因為多年沒流行，民眾體內沒有抗體，導致發生「免疫負債」，病人暴增。

另一方面，新冠病毒並沒有絕跡，今年五月確診人數仍然很多，常態化疾病加上新冠一起來，看病病患，遠超去年同期，甚至超過疫情前，10個病人有8個都是發燒病患，都是新冠肺炎、流感。基層西醫直呼「開業20年，沒遇過這麼多病人的5月」！

周慶明指出，由於今年確診病患已經沒有紓困預算金補助，新冠確診就醫歸入健保，在健保總額不變的前提下，愈多民眾看病將造成健保點值更加貶值。

周慶明指出，依照基層診所4、5、6月第二季的看診量，成長至少3成以上，一定會造成健保給付點值滑落，「尤其雙北地區」，預估恐跌到0.8元每點上下，政府勢必得做額外的撥補。

周慶明表示，若政府現在已經沒辦法增加總額，但還可透過健保風險基金支應，尤其點值滑落是早就可以預期的事情，中醫先前也因點值剩下0.7元啟動撥補，而西醫就醫人數更多，需要更多經費，政府應趕緊想辦法騰出經費來。

「不應防疫的時候，都叫基層機師承擔風險，現在疫情結束了，就把醫生的看診費用打折，叫我們自己吞！」醫師公會全聯會呼籲，政府應至少補足第二季的點值，且可先從疫情最嚴重的雙北，等分區的補足。

衛福部次長王必勝表示，只要健保署結算後，若點值不足0.9，就一定會給予撥補到0.9元，中、西、牙醫都是按照這個標準來處理，但每年結算約需半年，因此約年底就可以知道能否撥補給基層醫師。