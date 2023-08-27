許多人都在感嘆，這是個萬物皆漲只有薪水不漲的年代。其實就算薪水有所調升，但相較於物價的飆高幅度，微薄的加薪根本杯水車薪。而南韓官方統計數據顯示，今年第2季（4～6月）家庭月均收入中，扣除物價上漲的因素後，實際收入竟大減3.9%，創2006年進行統計以來史上最大減少幅度。

據南韓《中央日報》報導，一名42歲上班族感嘆，「只要還有口氣在就得花錢，壓力很大」！因為儘管他上月的薪水比前一年增加了10萬韓元（約新台幣2621元），但是同期支出卻暴增約50萬韓元（約新台幣1.3萬元），舉凡各種稅金、食物價格，到孩子的補習費，沒有一樣不漲價。更可怕的是，2019年為買房申請的銀行貸款，利息竟增加了約20萬韓元（約新台幣5242元）。

南韓物價上漲，加上利率維持高檔，加重了南韓民眾的生活負擔。據南韓統計廳公布的「2023年第2季家庭動向調查」，今年4～6月的家庭月均收入為479.3萬韓元（約新台幣12.6萬元），較去年同期減少0.8%。這是南韓自2021年第2季以來，時隔2年家庭收入再度出現負成長。

儘管收入下滑，但開支卻持續增加。第2季的支出較去年同期成長4.1%至365.2萬韓元（約新台幣9.6萬元），尤其是防疫措施鬆綁後，娛樂與文化的開支大增14%，反映外食物價的餐飲與住宿費用增加6%。

不過比起一般消費支出，稅金、國民年金等社會保險費與利息在內的「非消費支出」增幅更高達8.3%，特別是利息支出年增幅達42.4%，顯示南韓央行從2021年8月以來的10次升息，已成為民眾生活的主要開支壓力來源。