女星文根英（文瑾瑩）昔被封為「國民妹妹」，因出演韓劇《藍色生死戀》後走紅，此後更拿下多項大獎，實力備受肯定，不過她卻罹患罕見疾病險截肢，因而決定專心休養，甚少有新作品推出。今(27)日她在社群上曬出幾張自拍照，美麗模樣讓網友看了大讚：「不老童顏」。

文根英自演出《藍色生死戀》後走紅，此後推出的作品《我的小小新娘》、《風之畫師》、《村莊：阿雉阿拉的秘密》奪得不少大賞獎座，演技實力備受業內肯定。不過她卻在2017罹患急性腔室症候群，手術後雖康復，但在手臂上留下一條長達30公分的疤痕，而她也在專心休養2年後，才逐漸有新作品推出。

此外，文根英過往參加KBS綜藝曾坦言：「胖太多了，沒有穿得下的衣服。」看似因病而整個人腫了一大圈，還因此遭到網友酸言酸語的攻擊，稱其變成「國民阿姨」。不過，她今日在社群上更新貼文，寫下：「很高興見到你。」等字句，並曬出兩張極近距離的特寫自拍照，只見畫面中，她坐在車內，對著鏡頭露出甜笑，秀出自己的大眼、挺鼻與略顯紅潤的白皙美肌，無瑕的臉蛋上，看似已瘦了不少，也未見有歲月的痕跡殘留，讓粉絲們看得嗨翻，短短時間內便吸引逾百名網友留言。

相關貼文PO出後，有不少人爭相留言寫下：「你一直都很漂亮，真的很吸引人」、「很想念你，我的女神」、「這些日子，你的臉又恢復原來的樣子了」、「就像白雪公主一樣。」此外，還有部分韓媒以「不變的國民妹妹」大讚文根英看似不顯老的童顏美膚。