集束炸彈又叫「子母彈」，因為彈藥之內是許多尺寸更小的彈藥，形成大面積打擊。在早些時候，美國提供烏克蘭一批集束式155公釐砲彈，這些砲彈也已投放到戰場打擊俄羅斯侵略者。除了這種正規使用以外，烏克蘭還拆開集束砲彈，取走裡面的小炸彈，使為小型無人機的武裝，每一個小彈藥就像小型手榴彈一樣。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，社交媒體上出現了一段武器改造影片，是烏克蘭軍人拆解美軍M483A1型155公釐集束砲彈，並加以改造的過程。每段影片只有2分鐘，分成3段。目前還不清楚影片是何時何地拍攝，但浮水印表明，這是烏克蘭陸軍第92機械化旅，綽號為「阿基里斯」(Achilles)的無人機部隊。

這名軍人先用電鋸切開砲彈靠前端的地方，切開後就看到裡頭有8個圓柱狀的M42彈丸，看起來像手榴彈，其實形式和威力上也類似。裡頭是能夠擊穿裝甲的聚能裝藥，對均質鋼裝甲板的穿透力，可達2.75 英寸(7公分)，周圍有一個外殼，炸開之後，會產生無數的高速致命碎片，向各個方向延伸。這使得集束彈兼具穿甲能力和破片殺傷能力。

Ukrainians are dismantling 155mm DPICM artillery shells to extract the DPICM submunitions, repurposing them as excellent drone-dropped grenades. The shells in question are either the M863A1 or M864.



As predicted by @mucha_carlos 😎.



Source: https://t.co/DYQppcyvjX



Part 1: pic.twitter.com/7ZK4J70vMm — vitz (@osmnactej) August 23, 2023

影片介紹，每一枚M483A1型155公釐集束砲彈，有 64 發 M42子彈丸，和24發 M46子彈丸，總共 88 發。M42 和 M46 之間的主要區別在於，後者位於砲彈底部一排，結構稍重，因為必須承射砲彈射擊時的壓力。

士兵取下M42彈丸後，轉開頂部的一塊彩帶狀的布，手動修改引信，讓它更容易撞擊引爆。調好之後不忘裝回插銷，以防止它們在裝載到無人機上時意外爆炸。在一切裝好後，去掉插銷，使彈丸有效。

這4段影片就像是改裝的教學，從安全角度來看，整個過程都很危險，光是拿著電鋸切開砲彈就有爆炸的可能。

不過，對保家衛國的烏克蘭軍隊來說，他們很清楚其間的風險，如何有效殺傷侵略者是更重要的，一枚 M483A1 砲彈，包含 88 枚 M42/M46 子彈藥，無人機可以攻擊多達 88 個單獨的目標，這是武器使用效率的最大化。