台中第四選區立法委員候選人廖偉翔。（取自臉書）

對於我國駐日大使謝長廷稱「微量的放射性元素反而對身體有益」，國民黨台中市第四選區立委參選人廖偉翔建議謝長廷跟賴清德，舉辦放射性能量水飲用大會，也麻煩謝大使乾一杯「核汙水」吧！

我國駐日大使謝長廷昨（26）日在臉書表示，「311地震後，世人對放射性的議題有些敏感」，「微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地溫泉都有一種特別的北投石，含有微量鐳，研究對健康有益」。

謝長廷今（27）日則稱，「昨天是談的北投溫泉、玉川溫泉中的鐳的相關效果，並沒有隻字涉及核處理水」，「福島排放處理水問題，台灣方面已經有超黨派共識，那就是要依據科學根據和國際原子能總署認定，確定執行和監測」。

對此，國民黨台中市第四選區立委參選人廖偉翔在臉書建議謝長廷跟賴清德，舉辦放射性能量水飲用大會，也麻煩謝大使乾一杯「核汙水」吧！不要推託喔！

廖偉翔認為，謝長廷身為助日代表，完全沒有為中華民國負責，蔡政府竟然還默許他在日本興風作浪長達8年，顯然這就是民進黨的外交態度，內政一團混亂，對外不但無法加入國際組織甚至退出，外交一直斷，連對沒有邦交的日本，都自我矮化至此，實在是太丟臉了。