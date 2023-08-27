國民黨總統參選人侯友宜27日到雲林縣虎尾鎮造勢，上千名支持者熱情相迎，將現場擠得水泄不通，侯表示雲林是農業大縣，要「讓農民當家作主」，並提出調高老農津貼、擴大開放移工、水利會還給農民、農產銷售管道制度化等訴求，強調這些都有賴在野團結起來，下架民進黨完成政黨輪替才能實現。

侯友宜出席雲林縣「侯善忠良」挺侯造勢大會，國民黨主席朱立倫、雲林縣長張麗善，立委林文瑞、謝衣鳳，立委參選人丁學忠、邱良閱，雲林縣議長沈宗隆，以及雲林各鄉鎮民意代表到場支持，現場外還有數個退休警察團體到場力挺，大呼「侯友宜當選，台灣會更好」。

侯友宜強調，一旦他當選，將「調高老農津貼，不低於8000元，並將現行4年調整1次，改為每年依消費者物價指數調整」、「水利會還給農民，回歸專業治理」、「農產銷售管道制度化，增加預警機制、「擴大開放移工，解決農業缺工問題」，他要作農民的靠山，讓農民過好日子。

侯友宜指出，每次到雲林，都聽到基層反映生活不好過，農產品常常受到市場波動影響，收購價格低廉，衝擊農民生計；養殖業也因外銷通路受阻，在國際競爭下無法生存。政府有責任解決這些問題，並體諒在基層打拚農民的辛苦，不只要把國家安全顧好，更要把農民的生計顧好。

侯友宜說，雲林、嘉義人重情重義，大家所給予的支持，他會永遠記在心裡。自己會用一輩子為國家打拚做事的態度，來奉獻給這塊土地，照顧所有在基層辛苦打拚的人們，讓土地上的每個人都可以過好生活，子子孫孫能夠安居樂業。