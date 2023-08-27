衛福部食藥署於今年7月15日預告「苯巴比妥」及「氯二氮平」複方製劑將納入第4級管制藥品，最快9月上路。基層醫師對此反彈，認為只要行政人員漏登記1、2顆藥，就要罰6萬元罰則相當苛刻，放話「以後不考慮開立相關藥品」。衛福部次長王必勝今天宣布，管制將暫緩，待研議後延後實施。

新北市幼兒園餵藥案已經偵結不起訴，證實是件烏龍，但食藥署日前仍宣布，九月起，將苯巴比妥及氯二氮平複方製劑，納入第4級管制，持有苯巴比妥複方製劑及氯二氮平複方製劑的醫療院所，必須依規定申請管制藥品登記證，詳細記載使用量，定期申報。若有違規情事將裁罰6萬元以上罰鍰。

不過，基層醫療診所會因此反彈，認為造成醫藥端行政流程困擾及風險，更可能影響病患用藥權益。

中華民國基層醫療協會指出，常用的氯二氮平Chlordiazepoxide複方藥物，濃度使用在複方低，臨床使用十多年來完全未有被特別提煉、濫用導致傷害的事件，尤其納入管制藥品之後，基層藥局、診所，只要短少一顆，就有管制藥管理的問題，這根本矯枉過正、徒增困擾，之後很大的可能就是「直接停止進貨，不要用省得麻煩」。

並指出，醫藥界的聲明也舉含可待因類止咳藥物為例，依此規範，未來給病人開止咳藥水搞成跟開嗎啡止痛藥一樣，不但不合理，而且擾民。

醫師公會全國聯合會理事長同時也是基層醫師周慶明表示，目前的管制藥品罰則太過嚴苛，可能進貨量1000顆，但查核時一但少了一、二顆，罰則就是6萬元起跳，比例上有些過當。也因此基層醫師不斷反映，只要納入管制藥品，就不會去使用相關藥品。

立委林靜儀在臉書表示，當初幼兒園案最該做的普查、源頭調查沒做，現在回來給過去都依法依專業的醫藥界限制，醫藥界無妄之災，根本搞錯對象。

衛福部次長王必勝今天表示，由於近期收到醫、藥各界許多建議，認為管理強度太強，加上不少醫師沒有申請過，希望能有緩衝期，熟悉法規後再上路，目前沒有時間表，但一定會實施。

王必勝強調，未來就是當作管制藥物使用，並非不能用，而是要把數量清點清楚，比較安全。罰則部分，金額必須依法裁處，惟判定違法的認定上可有討論空間，目前衛福部正在陸續擬定相關指引，確定後才會上路。