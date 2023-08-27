高旻示來台前有特別複習了一遍《想見你》電影版。（陳俊吉攝）

28歲韓國女星高旻示曾演出《Sweet Home》、《五月的青春》等夯劇，今（27日）首度來台，出席醫美活動，她說，抵台當天馬上吃了芒果冰，也首度嚐試火鍋，覺得都很好吃，此趟還想再品嚐牛肉麵和麻糬，並稱，來台前有特別重看《想見你》電影版，害羞比愛心喊「我很喜歡許光漢」，但被問起要選麻糬還是許光漢時，毫不猶豫選了麻糬，讓全場笑翻。

高旻示開心與麻糬合照。（陳俊吉攝）

高旻示表示，自己最喜歡的浪漫愛情片都是台灣的作品，「台灣導演好像特別能夠表達出初戀的那種感覺，也能跟台灣獨有的色彩完美結合」，對於台片瞭若指掌，活動上，更能看劇照就能答出《那些年，我們一起追的女孩》、《我的少女時代》、《不能說的秘密》等電影名稱，她也大讚許光漢和陳妍希擁有能夠傳達出愛意的「好眼技」，有機會非常想要合作。

高旻示大方分享自己的保養秘招。（陳俊吉攝）

她不只擁有俏麗臉蛋，皮膚更是光滑，連化妝師都會狂讚「你的皮膚怎麼這麼好」，高旻示大方分享自己的保養秘招，除了休息日都會定期到醫美診所報到外，「主要做補水跟鎮靜的項目」，每天還會喝1公升的水，她也透露自己非常注重清潔方面，會分部位卸妝，「接著洗面乳用溫水沖洗後，冷水潑10次，等全部都乾淨，再用蘆薈敷臉或是化妝棉濕敷」。

高旻示私下很不愛打扮。（陳俊吉攝）

不過高旻示也笑曝，其實私下很不愛打扮，經常素顏外出，「有時候連防曬乳都不擦，戴個口罩就出門了」，甚至跟友人見面吃飯，也只會花5分鐘化妝，或是乾脆在下戲後，直接帶妝去見朋友，還搞笑自虧「我不是對自己的素顏很有自信，是為了不被認出來，因為覺得素顏跟化妝差很大」。

另外，《Sweet home》第2季將於今年12月在Netflix上線，她不忘賣關子說「大家可以期待一下，因為有神秘的角色加入，我個人很期待。」，也分享當初第一季其實是除了自己飾演的李恩宥外，還試鏡了尹智秀（朴珪瑛飾）、朴宥莉（高允貞飾）共3個角色，「本來我看原著漫畫是比較喜歡宥莉，但導演覺得比較適合恩宥，我也覺得這個角色越看越有魅力」，若讓她再選一次的話，還是想要演恩宥。