根據日媒報導，宮崎駿御用歌姬之一的井上杏美，26日傳出因發生腦出血緊急送醫，所幸手術順利，經紀公司也對外發表公告，將會繼續觀察並持續接受治療。腦出血是病情兇險、高死亡率的疾病，台安醫院腦、脊髓神經內科醫師陳允中曾指出，若出現2徵兆要特別警覺，包括頭痛且伴隨其它神經學症狀，以及發生如雷擊般的瞬間頭痛，千萬別輕忽，務必盡快就醫。

醫師陳允中先前受訪時表示，腦出血有2明顯徵兆要特別小心。其一是，若發生頭痛時，伴隨某些神經學症狀，像是眼睛不太能動、眼睛一邊看不到或手腳有一邊比較沒有力氣，就要懷疑是否有癲癇、腦瘤或是血管性的問題。另一是如雷擊般突然產生的瞬間頭痛。

陳允中進一步說明，通常大部分的原發性頭痛，於年輕時就已開始發作，若在40、50歲後才出現第一次的頭痛，就要特別警覺。另外，頭痛的發生，從開始感覺不適到逐漸有痛感產生，中間相隔10分鐘、半小時或1小時，基本上皆屬良性不用太擔心；最怕的是，一開都不覺得痛，但突然發生如雷擊般的瞬間頭痛，就是值得注意的警訊。

另外，根據《中山醫訊》衛教內容指出，腦出血依出血原因可分成3種，分別為高血壓性腦出血，是所有腦出血最大宗；動脈瘤破裂，以蜘蛛網膜下腔出血居多；動靜脈畸型，通常好發於年輕人。

該衛教內容提到，在臨床上腦出血絕大多數見於40～70歲的病人，男女比例無差異，症狀通常在活動時發作，開始時為頭痛、嘔吐，通常在幾小時內會有意識障礙而進入昏迷狀態，且併有局部神經病徵，如同側瞳孔散大、無對光反射、對側肢體無力或痲痹。

至於腦出血的原因，主要與腦血管的病變、硬化有關，而血管的病變與高血脂、糖尿病、高血壓、血管的老化、吸煙等密切相關。因此，清淡飲食、減少菸酒及勿藥物濫用，都可降低腦出血機率。

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