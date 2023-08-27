台灣新住民黨黨主席麥玉珍表示，柯文哲承諾未來若當總統會修法讓新住民有更公平的對待，姊妹願意支持他。（張亦惠攝）

民眾黨總統參選人柯文哲27日到台中參加新住民面對面座談，台灣新住民黨黨主席麥玉珍表示，過去柯文哲的「外配進口說」讓姊妹們很反感，但他今天向姊妹澄清沒有惡意，加上承諾未來若當總統會修法讓新住民有更公平的對待，因此姊妹們願意支持他。

柯文哲2015年時曾說「外籍新娘不是已經進口30萬了嗎？怎麼還有這麼多男生沒結婚？」引發軒然大波，當時還有新住民集結到北市府前抗議，柯文哲更被各界痛批歧視。

台灣新住民黨2020年成立，目前黨員有2000多人，今天與柯文哲座談，現場氣氛熱絡，更高喊「唯一選擇柯文哲」等。被詢問到目前姊妹們對柯文哲支持度如何？麥玉珍說，過去柯文哲因講話很直跟新住民有些誤解，今天有幹部問他「外配進口說」他也有澄清當時是詞語使用不當，沒有惡意，姊妹聽完後也接受並認同。

麥玉珍表示，今天座談是新住民提出對政府的看法跟訴求，希望能成立新住民委員會，新住民參政權部分現在要待拿到台灣身分證10年後才有參政權，盼能在拿到身分證後就有參政權，柯文哲也承諾會協助推動，因此姊妹們都很支持他。

柯文哲今天上午到豐原出席青委會營隊，下午到南屯潮港城參加新住民座談，針對媒體提問對藍白合的看法等皆未回應。