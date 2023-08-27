《嗨！營業中2》最終回預告昨曝光，班底鹿希派的姊姊Sandy（吳姍儒）才剛到節目力挺弟弟，沒想到老爸吳宗憲接力驚喜現身，對於兒子表現，吳宗憲今（27日）稱讚說「還不錯」，「哎呀，感覺我撿回來一個兒子。」

鹿希派首次接實境節目，經歷這段期間磨練，吳宗憲雖滿意兒子表現，但也感慨說：「我給了孩子們全部的美好，卻從來沒給他們挫折。」鹿希派有訴苦過？吳宗憲覺得兒子很堅強，「他的骨子裡有我的傳統，非常的堅毅不屈。」

吳宗憲劇透鹿希派在節目中有做吐司，令他讚不絕口，「我真的有驚艷到」，接著搞笑說：「我們也姓吳，乾脆送（鹿希派）去給吳寶春當徒弟好了。」不斷強調那是他吃過最好吃的吐司，「我懷疑裡面有加進了『愛』。」言詞之間看得出，吳宗憲對兒子瞬間長大，頗為感動。

而《營業中2》下周播出的最終回預告中，吳宗憲擔任小幫手，一到場跟鹿希派說：「李玉璽的爸爸有沒有來過？你是姊姊也來看你、爸爸也來看你，我們吳家完勝。」不過隨即李玉璽的爸爸李亞明就登場，來賓還有張立東的媽媽，以及第1季班底鬼鬼、浩子回歸，令人期待。