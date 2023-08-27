台東海端鄉餐廳業者捕獲野生大尾鱸鰻，體長130公分、重達18公斤，推測年齡逾10歲。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東海端鄉餐廳賴姓業者26日上山巡視水管時，驚見野生「大尾鱸鰻」在飲水，乍看之下形如蟒蛇，由於具滋補食用性，業者驚喜之餘也連忙徒手捕抓下山，目前置養於水族箱內，待好時機料理上桌，招待親友享用。

經營餐廳除了注重食品衛生安全外，用水規畫也不可忽視，為確保水源供應，台東海端鄉賴姓餐廳業者26日一如往常上山巡視水管，途中發現管線滲漏處有不明條狀物蠕動，遠看身形粗且長，當下以為是遇到大蟒蛇，立刻停下腳步，緩緩靠近細看，竟然是1尾巨型鱸鰻正在偷喝水管滴漏的水。

鱸鰻富含膠原蛋白和維他命，自古被奉為滋補聖品，有「水中軟黃金」之稱，賴姓業者眼見機不可失，二話不說徒手將鱸鰻捕捉起來，趕緊下山放入自家的水族箱內飼養。經丈量野生大尾鱸鰻體長130公分、重達18公斤，推測年齡逾10歲。

「嚇死人，以為是大蟒蛇！」，賴姓業者說，生平第1次見到這麼大隻的野生鱸鰻，體型大小就和成年男子手臂一樣粗，自己算很幸運，現在已將鱸鰻先放到水族箱，等待好時機招待親友，好好料理1道鱸鰻大餐。

左鄰右舍聽聞也紛紛前來開眼界，看到這麼巨大的鱸鰻，都驚呼讚嘆「超大隻的啦！有點可怕！」

台東縣農業處表示，鱸鰻又稱為花鰻，身上有大理石花紋，原本被列入保育類動物，2009年4月1日已解除保育，成為一般野生動物，特徵為黑及黃褐色表皮，除了腹部為銀白色之外，全身皆有斑紋。