2023台塑盃男子國際職業網球錦標賽27日在台南新營網球場進行單打決賽，來自匈牙利的第5種子富埃勒（Matyas Fuele）在10年好友一起來到亞洲排陪他參賽，幫助心態更加穩定，一路闖進到決賽，並以6比2、6比2爭取到個人本季第2冠。

富埃勒準決賽擊敗台塑盃男網賽上周冠軍、土耳其頭號種子克金（Ergi Kirkin），中斷了克金近期8連勝，決賽和印度籍大會第6種子亞加沃（Rishab Agarwal）對決，兩盤比賽富埃勒都率先破發佔得先機，也為自己打出信心，成功直落二帶走冠軍。

談到拿下個人本季單打第2座冠軍，富埃勒賽後難掩喜悅，他說：「很高興自己這周克服潮濕炎熱的天氣，在台灣賽事有不錯表現，希望明年有機會再回來衛冕。」

富埃勒也特別將冠軍歸功於好友托斯（Gergo Toth）的陪伴，幫助他在心態方面更加穩定，「托斯是我高中同學，我們認識將近10年，很感謝他這次陪我來亞洲征戰。」

富埃勒和托斯也利用沒有比賽的休息日，前往高雄柴山遊玩，並對此感到印象深刻，他表示：「我看到很多猴子，覺得非常有趣。」富埃勒更把握機會品嚐台灣在地美食小吃，笑說珍珠奶茶是個人首選，「可惜昨天晚上去買的時候，珍珠賣光了，或許等等離開球場後再來一杯犒賞自己！」