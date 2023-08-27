白飯是許多國人平日的主食之一。一位人妻近日前往美式賣場好市多，扛回1台觀望許久的近萬元Z牌日本製IH電子鍋，結果煮出來的白飯相當好吃，讓她直呼很值得，「就連平常不怎麼愛吃飯的老公，今天居然扒了好幾碗」。貼文曝光後，不少粉絲也大讚日本製電鍋煮白飯真的很厲害，甚至有不少人特地從日本當地買1台回台灣。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，原本家裡使用的是國民品牌電鍋，她在好市多看到Z牌日本製IH電子鍋後相當心動，不過因為價格比原本的電鍋貴了2至3倍，要價9899元，讓她考慮許久；最後原PO終於下定決心把IH電子鍋扛回家，結果果然比以前煮的飯還要更美味，「加壓煮出來的白飯果然好吃」，連不愛吃飯的老公也多扒了好幾碗。

對此，許多網友紛紛回應，「真心好吃又耐用！我從小姐吃到阿珠媽（韓語：大嬸）15年了」、「我只能說…吃過IH鍋或鑄鐵鍋煮過的白飯，就什麼都回不去了」、「Z牌煮飯真的比電鍋好吃很多」、「Z牌～不用考慮啦！立馬買下去～不後悔的啦！」、「一般米用極致美味模式煮起來有像越光米的口感，拿越光米用極致美味還是越光米的口感，總之就是極致美味」。

另外有不少粉絲分享，「這台真的好用，飯煮出來真的很好吃，我的是從日本扛回來的」、「日本扛回來，真的好用！」、「5年前就從日本帶回一台Z牌壓力IH3人份，台灣不容易買到，大都是6人份、10人份」、「吃過用日本電鍋煮的飯，就回不去了」、「我家的用10幾年了，日本搬回來的」。