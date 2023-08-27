新竹市後站廣場今舉辦「主流民意大聯盟」活動，外界關心侯友宜、柯文哲、郭台銘是否可能見面，新竹市議長許修睿受訪時說，所有的在野聯盟，團結在一起都是為了下架民進黨，強調「只要郭、柯、侯坐下來談就有機會」。

受訪時被問到3人見面時間，許修睿回答「我不清楚」，他也說自己只是小人物，代表廣大的群眾心聲，他也說，都有透過管道聯繫，拜託一定要坐下來談，否則沒有談真的不可能有機會，所有在野聯盟都清楚這點。

被問到整合的可能性，許修睿則表示，只要郭、柯、侯坐下來談就有機會，最主要還是希望他們3個人真的坐下來談，只要願意談都一定會有結果，並整合在野聯盟大家的想法，一致取得最大公約數。

許修睿也說，今舉辦「主流民意大聯盟」活動，主軸就是在野大團結，結合起來才能下架民進黨，他說這是連路邊小販、攤販都知道的事，他懇求3位候選人都能好好坐下來談，並透露下周可能有此契機，強調自己是代表廣大民眾心聲，希望團結才能下架民進黨。