俄羅斯國防部今天於通訊軟體Telegram指出，俄軍今晨在接壤烏克蘭的俄國布揚斯克州（Bryansk）和庫斯克州（Kursk）擊落兩架無人機；其中庫斯克州一棟公寓遭無人機攻擊受損。

路透社報導，俄羅斯國防部表示：「基輔政權於8月27日凌晨及早晨，進一步嘗試用固定翼無人機對俄羅斯聯邦境內目標發動恐怖攻擊。」

俄羅斯國防部沒有提供無人機攻擊導致的可能人員傷亡或毀壞等相關資訊。

庫斯克州州長史塔洛沃伊（Roman Starovoit）則在他的Telegram頻道發布照片，他說這些照片顯示一架無人機對州府庫斯克市一棟公寓建築造成損壞，可以看見一些窗戶被炸碎。

從今年5月初兩架無人機於克里姆林宮上空被擊毀以來，針對俄國目標的無人機攻擊幾乎每天都會發生，尤其出現在俄國於2014年併吞的克里米亞半島和接壤烏克蘭的地區。

烏克蘭很少直接坦承發動這類無人機攻擊，但曾宣稱摧毀俄羅斯軍事基礎設施有助於基輔當局今年6月展開的反攻行動。