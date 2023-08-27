南韓首爾民眾抗議日本將福島事故的「經處理的輻射水」（ treated radioactive water）排放至海水中。（美聯社資料照片）

我國駐日大使謝長廷昨（26）日在臉書表示，「微量的放射性元素反而對身體有益」，今又稱他「沒有隻字涉及核處理水」。對此，前立委郭正亮直言，駐日代表最好閉嘴，「你不方便反對，也不用講話講那麼噁心成這樣，實在是太離譜了！」

我國駐日大使謝長廷昨日在臉書表示，「微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地溫泉都有一種特別的北投石，含有微量鐳，研究對健康有益」。

謝長廷今（27）日則稱，「昨天是談的北投溫泉、玉川溫泉中的鐳的相關效果，並沒有隻字涉及核處理水」，「福島排放處理水問題，台灣方面已經有超黨派共識，那就是要依據科學根據和國際原子能總署認定，確定執行和監測」。

對此，前立委郭正亮27日在《新聞大白話》認為，謝長廷真的很奇怪，他如果覺得尷尬可以不講話。雖然南韓總統尹錫悅不得不表示支持，可是尹錫悅政府非常低調，幾乎不講話。前任總統文在寅表示反對，韓國漁民大約有好幾萬人上街抗議，南太平洋一大堆人反對。所以韓國怎會沒有人反對？反對的人多哩！南太平洋一堆國家出來反對！

前立委郭正亮。（資料照片）

他舉例，在美國就是拜登和布林肯在表態，環境單位和漁業單位有出來講話嗎？美國綠色和平到現在還緊盯不放。「我認為這件事情，事實上才剛開始發展中，還沒有完全定案！」

郭正亮提到，國際原子能總署的報告，秘書長 Grossi特別寫一段前言指出，該報告不能夠提供任何政府做為決策依據，不背書也不同意，日本政府是他們自己的決策，報告說所提出的數據大家可以參考。

「只有講這樣而已」，郭正亮解讀，日本就把報告當成國際原子能總署已經幫背書，根本就不是這樣，不能這樣理解！只是國際原子能總署應邀作一個調查，可是其他國家也希望能調查，譬如中國大陸、韓國。

郭正亮強調，現在不是氚濃度的問題，相信氚濃度低於標準，重點是有無其他成分？日本主張有做一個系統叫「阿爾卑斯，ALPS」，可以過濾所有輻射成分，「天啊，好厲害，這就是很多人不相信！」

郭正亮直言，因為不確定性太高，台灣政府最好不要表態，其他國家的聲音會比較快，估計中國大陸、韓國、俄羅斯到美國，一定會有非常多的反對人士站出來。台灣政府如果基於外交尷尬，那就不要講話，尤其是駐日代表最好閉嘴，「你不方便反對，也不用講話講那麼噁心成這樣，實在是太離譜了！」