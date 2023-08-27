高雄旗津海水浴場發生遊客戲水沾染油汙事宜，高市府海洋局表示，昨天下午5時接獲1999通知，隨即於下午5時8分通知權管單位高雄港務分公司及海事工程公司處理，海事工程公司接獲通知後隨即派遣清潔船尋找汙染源並處理清除海面油汙。

海洋局表示，昨天下午高市府觀光局旗津海水浴場救生站接獲民眾反映，民眾在海邊戲水後腳底沾染油汙，觀光局現場人員立即前往了解，並派員協助民眾清理腳底油污，因海岸線綿長，觀光局即勸導遊客，並廣播週知民眾暫勿靠近海邊。

海洋局於昨天下午5時接獲1999通知，隨即於下午5時8分通知權管單位高雄港務分公司及海事工程公司處理，海事工程公司接獲通知後隨即派遣清潔船尋找汙染源並處理清除海面油污，高雄港務分公司人員5時40分至沙灘現場處理油污，惟因昨天陰雨天，天色昏暗，且海浪持續拍打，無法完全清除污染，海洋局隨即通知海保署、高雄港務分公司及海事工程公司於今天上午8時至現場會勘污染範圍，研議處理方式後，持續進行除污作業。

海洋局表示，高市府觀光局、高雄港務分公司及海事工程公司已在沙灘汙染範圍現場佈設警戒線，海事工程公司並持續清除沾染油汙之沙子，目前已大致清除完畢，後續將由高市府觀光局及高雄港務分公司派員加強巡查，如發現有油汙時將立即清除，以提供民眾乾淨的親水環境。