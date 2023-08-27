宮崎駿動畫是不少人的兒時回憶，10月份台灣將舉行「吉卜力原版交響音樂會」，南北至少會開3場，演出會請來擔任宮崎駿歷年動漫電影主題曲的「御用歌姬」井上杏美，不料近日58歲的井上杏美疑似因腦溢血暈倒送醫，不少人擔心她的情況以及台灣演出是否會變動，主辦方也給出回應了。

根據日媒報導，井上杏美26日傳出為演唱會彩排時，曾和共事夥伴表示過頭痛，後來直接倒下，被緊急送往醫院，演唱會也被迫在開演15分鐘前取消，經CT檢查，醫生發現井上杏美右腦有6公分陰影，疑似腦溢血，當下已動手術治療。而手術過程相當順利，目前已脫離生命危險，井上杏美透過友人表示等康復後會盡快舉辦音樂會。根據《ETtoday》報導，「吉卜力原版交響音樂會」台灣方主辦單位表示井上杏美昨晚已甦醒，醫生叮囑最多休息3週就能康復，目前「吉卜力原版交響音樂會」台灣場並無變更或延期，一切照預定計畫進行。

《龍貓》片尾曲〈鄰家的龍貓〉是許多動畫面迷都能朗朗上口的歌曲，原唱就是井上杏美。（影片／Evgeny She YouTube）

井上杏美以聲音清澈透明聞名，從小學四年級就參加兒童合唱團，14歲時曾參加過2次選秀節目，高中畢業後她以偶像歌手身分出道，並發行單曲，1986年她為宮崎駿電影《天空之城》演唱片尾曲〈伴隨著你〉、《龍貓》片尾曲〈鄰家的龍貓〉和片頭曲〈散步〉與《魔女宅急便》中的插曲〈季節的交替〉等人氣歌曲，也因此大幅提升知名度。