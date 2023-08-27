每個人對待感情的態度不同，有些人感受不到對方的情感後，二話不說就會轉身抽離，從來不願意勉強，不過也有人容易被異性的冷漠所吸引，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座男，面對心儀對象時不僅不怕熱臉貼冷屁股，對方越是冷淡，他們就越是想要周旋到底。

▍天蠍男

天蠍男愛恨分明，天生是個癡情種，內心充滿著情感的起伏及衝動，心儀對象的冷漠態度反而更容易勾起他們的征服慾望。對於天蠍男而言，冷漠的女生代表著未知和挑戰，就算對方給自己軟釘子碰，他們也會持續努力，讓對方感受到自己的一片真心。

▍摩羯男

摩羯男個性沉穩冷靜，對於感情有著嚮往的藍圖，就算心儀對象對自己的態度冷漠，他們也會努力博取對方關注和青睞。對於摩羯男而言，冷漠的女生可能內心有著更深的考量，對待感情較為謹慎，所以他們會用耐心慢慢揭開對方的武裝和防備，藉此擄獲心儀對象的芳心。

▍雙魚男

雙魚男是典型的浪漫主義者，對於愛情充滿著無可救藥的美好想像，所以當他們遇到心儀對象態度冷漠時，往往會將其視為一種情感考驗。對於雙魚男而言，冷漠的女生可能需要更多的關心和關注，所以他們會持續不懈地用浪漫溫柔的方式，試圖打動對方的心。