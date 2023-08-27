福容桃園機捷A8店「福粵樓」9月起推出「金秋旬蟹」，品嚐當季肥美蟹鮮正是時候。（福容大飯店提供）

立秋食蟹，福容大飯店桃園機場捷運A8店館內的「福粵樓」，9月起推出時令主題饗宴「金秋旬蟹」，以老酒花雕蒸膏蟹、麻油雙腰浸肥蟹及星洲辣子蟹3道各具特色的旬蟹美饌迎客。此外，ABar即日起至9月30日，推出精品咖啡買1送1好康，業者還引進奧地利百年品牌「Julius Meinl小紅帽咖啡」，為咖啡迷帶來一場精品咖啡之旅。

福容大飯店機捷A8店「福粵樓」，顛覆傳統港式茶樓印象，融合粵式飲食文化與江浙料理，以精緻創意佳餚打響名號，受到不少饕客關注。「福粵樓」繼之前推出期間限定的「貴妃宴」和「江東宴」後，隨著秋旬漸近，正是螃蟹膏腴味美之際，「福粵樓」特別推出「金秋旬蟹」季節限定新品迎賓。

「金秋旬蟹」吃得到「老酒花雕蒸膏蟹」、「麻油雙腰浸肥蟹」及「星洲辣子蟹」，從經典清蒸原味、台式溫補麻油香到異國星洲風情通通滿足，中餐主廚周仁祥巧妙運用當季肥美螃蟹，精彩呈現多種口感變化。其中「老酒花雕蒸膏蟹」以花雕酒香搭配滑嫩蒸蛋，交織出滑口濃郁秋蟹逸品；而「麻油雙腰浸肥蟹」以麻油煸炒薑片後，加入豐腴蟹黃沙母及雙腰，是溫補養氣必嚐的經典蟹料理；另一道「星洲辣子蟹」肉質緊實飽滿的沙公，以主廚特製獨門辛香醬料爆炒後，吮指美味鹹鮮香辣；搭配軟法麵包的道地吃法，更是好吃到讓人連醬汁都不想錯過。

福容機捷A8店館內的ABar引進「Julius Meinl小紅帽咖啡」，讓顧客享受來自奧地利的精品咖啡香。（福容大飯店提供）

即日起至9月30日，ABar推出精品咖啡買1送1優惠，不限同一品項，以較低單價者贈送。（福容大飯店提供）

此外，位於館內5樓的ABar，擁有360度環景落地窗，可鳥瞰機場捷運獨特風景，是林口、龜山地區在地民眾輕鬆享受小酌的口袋名單。業者日前引進奧地利國寶、維也納精品咖啡品牌「Julius Meinl小紅帽咖啡 」，採用產自農莊高山的Julius Meinl咖啡豆，其獨特的維也納式由淺至微深的烘培法，讓咖啡更加香氣宜人且飲後回甘，民眾免出國，在ABar舒適Lounge氛圍中，細細感受來自奧地利的百年咖啡優雅底蘊。即日起至9月30日，ABar特別推出精品咖啡買1送1回饋顧客，不限同一品項，以較低單價者贈送。