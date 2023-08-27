「2023捷運盃街舞大賽嘻哈嘉年華」今（27日）邁入最後一天，邀請未來少女紫月光以及《大嘻哈時代2》的David蕭、林潔心擔任演出嘉賓，代言人鼓鼓（呂思緯）也特別出席，不僅擔任排舞賽Youth組評審，還壓軸登場，送上30分鐘精彩演出。
鼓鼓今一口氣送上〈他一定喜歡你〉等歌，並邀請教他跳舞的老師們合作夯曲〈好了啦〉，大秀舞技；身為代言人及評審，鼓鼓以自身經歷鼓勵大家，「其實我跳舞是非常晚才開始的，我一開始是鼓手，後來當MP的DJ，最後才開始學跳舞、寫歌，夢想好像很遠，但只要你肯堅持一定會被你抓住的」。
紫月光因選秀節目《未來少女》累積不少人氣，今在捷運盃街舞大賽上展現紮實唱跳能力；David蕭以獨特魅力詮釋〈如履薄冰〉，將此曲送給所有參賽者。林潔心剛從AKB48 Team TP畢業，今是她離開團體後首次表演，獲全場掌聲肯定。
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