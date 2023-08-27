日本排放核廢水入海，引起全球關注，也引發海鮮、鹽品食安疑慮，有消費者目擊近日超市出現「囤鹽潮」，讓台鹽出面呼籲民眾切勿恐慌。

家樂福回應，因這兩天民眾較以中元節採買為主，而且假日廠商比較少補貨，要平日才能實際觀察是否有囤貨情形；另有網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實?」發佈照片，發現原本貨架上滿滿的鹽巴被拿得一空，對此全聯回應，近期貨量充足，目前沒有出現明顯搶購潮；SOGO忠孝館自營超市Fresh Mart回應，鹽類商品沒有缺貨狀況。

此外，大陸海關總署24日宣布，全面暫停進口原產地日本的水產品，是否對台灣通路也有影響？ 家樂福表示，進口水產品皆有食藥署檢驗管制，如有公告檢驗不合格，就會配合禁貨販售，且家樂福水產日本進口的占極少數，其實影響很小；全聯目前只有2樣品項來自日本北海道、SOGO忠孝館自營超市Fresh Mart日本水產比例不到5%，以上表示皆無受到影響。