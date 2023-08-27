日本政府24日排放福島核廢水入海，引起周邊國家民眾恐慌，更激起一波囤鹽潮，台灣超市、賣場也出現鹽巴被搶購一空的現象。對此，東海大學應用物理系在臉書發文解釋，估算拿福島核廢水提煉成的海鹽，每天至少要吃上近444公斤，才會超過WHO的規範標準。

近日有PTT網友回報有超市出現搶鹽狀況，不僅目擊貨架上的鹽巴全部被買光，店員也透露確實出現民眾搶購多包鹽巴的情形，部分臉書社團也出現相同囤貨狀況。

對此，東海大學應用物理系近日發文指出，福島核電廠排出含有放射性氚的「ALPS處理水」到太平洋，不過氚是氫的同位素，所以氚是以取代了氫而存在於水分子中。從海水製成鹽巴，是要把水分以及氯化鈉以外的雜質去掉，「所以基本上鹽巴裡面已經幾乎沒有水，也就沒有氚了」。

若「假設」現實上仍有氚存在，以WHO對水中氚的規範是10000Bq/L，我們每天要喝2L的水，所以上限是每天20000Bq，因此如果你「每天吃444公斤直接拿福島核電廠排出的水做成的鹽巴」的話，就會超出WHO的規範。