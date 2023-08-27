24歲蔡姓通緝犯今（27日）凌晨與人相約於新北市板橋館前西路，協商2萬元債務，不料談判破裂，對方拿出折疊刀刺向蔡男腹部，蔡血流如注，後被警消送往醫院救治，幸無生命危險。警方依妨害自由、傷害現行犯，逮捕4名嫌犯，訊後依法送辦，待蔡男傷勢復原後，解送地檢署歸案。

板橋警分局指出，27日凌晨0時獲報，板橋區館前西路商務旅館有民眾打架，警方趕抵現場，發現蔡男倒臥血泊中，腹部有3公分開放性傷口，隨即通知救護車送至醫院，經開刀後已無生命危險。

警方查獲吸食器、毒品安非他命、辣椒水、手指虎、折疊刀等證物。（板橋警分局提供）

警方調查，蔡姓傷者因妨害自由、偽造文書遭台北地檢及金門地院通緝，他積欠沈姓女子2萬元，於是相約碰面談判如何還錢，而沈女找來王姓男友及邱姓、呂姓男子到場助陣。不料，雙方談判破裂，王男勃然大怒，拿出預藏的折疊刀攻擊蔡。

旅館人員聽到房間內傳出聲音過大，打電話報警，警方抵達現場，依妨害自由、傷害現行犯逮捕沈女等4人，搜索時查獲吸食器、毒品安非他命、辣椒水、手指虎、折疊刀，訊後依妨害自由、傷害、毒品、槍砲等罪移請新北地檢署偵辦。

而蔡男目前仍在住院療養，意識清楚，無生命危險，待他傷勢穩定後，警方再行偵詢，並解送地檢署歸案。