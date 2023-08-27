諾斯羅普•格魯曼公司(Northrop Grumman)宣布，他們己向美國軍方交付了微型雷射武器，名為「幽靈」(Phantom)，它的功率1萬瓦，大約是冰箱大小，重量還不到 200 磅(90公斤)，僅需兩名人員即可搬運和安裝。

空軍科技(Airforce-Technology)報導，諾格公司高級主管羅伯特•福萊明(Robert Fleming)表示：「本公司對定向能量武器(Directed-energy weapon,DNW)的技術已在業界領先，因此尺寸小、輕便，且能量高。」

定向能量武器分成電磁武器與雷射武器，開發計劃可追溯到1983年，也就是美國雷根總統時期的「星際大戰計畫」，希望利用速度超快的電磁砲，或是光速的與雷射武器，攔截蘇聯的各種飛彈威脅，小至反艦飛彈，大至洲際飛彈。

不過當時的半導體技術、電池技術都還不成熟，定向能量武器終究只在實驗室階段，然而如此規模的軍備競賽，倒是成功的拖垮了蘇聯，冷戰結束，太空武器也就沒有必要性了。

然而，30年多年後的現在，定向能量武器再次浮上枱面，這回不必把它部署到太空，而是安裝在軍艦、戰車與戰機上。小而強的能量武器，能夠擊落與毀壞來襲的敵方武器，包括飛彈、無人機、砲彈等等。而且每一次開火，消耗的只是電力而不是砲彈，成本相當低。

除了諾格公司，還有洛馬公司、雷神、通用原子也有相似的開發工作，美國各軍種也有與這些公司各自簽約，顯然未來的雷射武器不會獨尊一家廠商。