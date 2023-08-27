為減少碳排放，歐盟對於油菜籽、大豆、穀物或是地溝油製成的生質燃油給予稅與價格補貼等優惠政策，但是德國生質燃料協會指控，許多中國生產的生質燃油添入大量的棕櫚油、玉米油，在獲取補貼後低價傾銷德國市場，造成德國生質燃油價格重挫，業者嚴重虧損，對歐盟的減碳政策將造長遠的不良影響。

據《德國之聲》報導，用廢棄的食用油、秸稈等生質材料可以加工製成燃料，其碳排放淨值明顯較低。歐盟的氣候政策鼓勵生產使用生物燃料，其中以高新技術製成的「先進生物燃油」的需求近期更是大增，價格也隨之上漲。

生物燃油有助於降低溫室氣體排放，歐盟也實施針對性的經濟激勵措施。不過這種生質燃油的原料來源大有講究，它必須是來自地溝油等廢棄物，才具備「變廢為寶」的價值；若是來自棕櫚油、玉米等農作物，則有與人爭糧、毀林耕地之虞。

報導說，中國企業似乎正棕櫚油等低價油料來冒充生質燃油，德國生物燃料產業協會總經理鮑曼(Elmar Baumann)指出，2023年上半年自中國進口的先進生物柴油比去年同期翻了一倍。作為歐洲最大的生物柴油生產商之一的德國VERBIO公司就指出，這種新型燃料只能在特殊的工廠進行，該公司花了大約3年的時間來設計、建造、調試，而中國產生物燃油在短時間內「平白無故地」大量湧入歐洲市場，十分可疑。

該公司董事長紹特(Claus Sauter)表示，「中國人的報價只有我們的一半，要知道僅運費成本就占了20%。這絕不可能。」生物燃料產業協會的鮑曼也有同樣的懷疑。他猜測，中國企業可能將棕櫚油製成的燃料進行了重新申報。

雖然歐洲生質燃油需求大增，當地生物燃料廠商卻生計維艱，因為自中國進口的生物燃油大幅增加，導致市場價格在最近幾個月暴跌。今年以來，歐洲的先進生物柴油價格跌幅已經超過50%。歐洲廢棄物與先進生物燃料協會(EWABA)今年6月就警告說，一些歐洲廠商正瀕臨破產，大多數企業都在虧損狀態。

生物燃油的原料來源很難驗證，一般只能依靠現場抽查與各類來源證書，但是這種認證方式漏洞百出。歐盟規定可以進行不定期突擊抽查，卻無法查驗來自中國的生質燃料來源。業者懷疑，大量來自中國的生質燃油實際是使用來自印尼與馬來西亞等地的棕櫚油，而這些棕櫚油則是來自於大量砍伐雨林種植棕櫚樹而來，這種做法違反了歐盟的生質能源政策。

報導說，歐盟的地溝油認證體系在今年3月就留意到了業界對中國生物燃油原料的懷疑，但是德國以及歐盟委員會尚未能確認歐洲業界對中國地溝油來源的懷疑。德國生物燃料產業協會的鮑曼呼籲，德國以及歐盟儘快採取反制措施，以保護歐洲產業免受欺詐性競爭的損害。