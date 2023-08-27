雖然情人之間難免因為愛意濃厚向另一半索求肢體接觸。不過最好還是要慎選表達愛意的時間與地點。一位男子近日搭乘台鐵時，發現一對小情侶直接在列車上熱情擁吻、撫摸身體，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，「基隆－八堵站快到了，簡稱什麼…」，附圖則是2張小情侶坐在列車地板上熱情互動的畫面，可以看到兩人將隨身物品放在一旁，女方直接依偎著坐在男方身上，疑似因為一時興起開始香吻，接著男方就直接把手伸進女方敞開的外套中摸起來。

對此，許多網友紛紛回應，「小朋友沒錢開房間」、「在找什麼，我可以幫忙」、「年輕真好」、「開始堵漏！」、「荷爾蒙發炎」、「你是不是覺得很飢渴？」、「他們在找什麼，好像很好玩」、「淘寶」、「羨慕」、「也太猴急了吧」、「在小小的衣服裡面轉啊轉呀轉，在小小的褲子裡面挖呀挖呀挖」。

不過也有眼尖人士發現，照片中的水瓶疑似是大陸品牌礦泉水農夫山泉，質疑照片是大陸拍攝，「這大陸啦！看左邊地上的寶特瓶，這大陸才有！」、「地上一瓶大陸的農夫山泉水」、「農夫山泉？」、「大陸的吧，地上農夫山泉」。