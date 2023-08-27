臺北市後備憲兵荷松協會112年度自強大會於今（27）日上午假內湖區典華大飯店辦理，由張欽育理事長主持，這也是臺北市12行政區的後憲學長及梅荷夫人，每年期待的後備憲兵盛會，臺北市副市長林奕華也特別率同憲兵出身的兵役局李治安局長代表蔣萬安市長出席後憲年度大會。

張欽育指出，「憲兵是領袖的鐵衛隊」一直是憲兵的傳統精神，「永矢忠貞」也是憲兵一直堅持的信仰及不變的原則。

臺北市後備憲兵荷松協會112年度自強大會於今（27）日上午假內湖區典華大飯店辦理，由張欽育理事長現場致詞。(戴志揚翻攝)

臺北市林奕華副市長致詞強調市長蔣萬安對國軍是全力的支持與尊崇。(戴志揚翻攝)

臺北市林奕華副市長致詞時，除了代表市長表達祝賀自強大會順利圓滿成功，也特別強調蔣市長對國軍是全力的支持與尊崇。林副市長指出，憲兵202指揮部是配駐在臺北市第一線的防救災兵力，臺北市只要有災情發生，憲兵都會優先投入救災兵力，所以市長也特別在7月份萬安演習登場前親赴憲兵中華營區慰勉官兵連成一「憲」共同守護臺北，尤其臺北市兵役局李治安局長係憲兵將領退伍，也是憲兵的榮耀。

臺北市後備憲兵荷松協會112年度自強大會於今（27）日上午假內湖區典華大飯店辦理，由張欽育理事長主持。(戴志揚翻攝)

另外，憲兵202指揮部指揮官陳將軍致詞時，也特別感謝臺北市後備憲兵協勤大隊在去（111）年國慶當日支援外圍勤務，同時也不忘宣導，希望在場後憲能多多鼓勵子女、親友等有志青年投入憲兵行列，對於目前的憲兵募兵，無疑是最佳廣告。

荷松總會創會理事長郭石吉及榮譽理事長。(戴志揚翻攝)

今日的自強大會是近年參與人數最多的一次，張理事長在致詞時雖然緊張，但也不失大將風範，因此司儀在介紹時，特別強調理事長雖不善言詞，卻傳承歷屆理事長會做事、會付出的優良風範。