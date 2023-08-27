高雄顯明殿獲得贊助單位「澄清湖扶輪社」支持，傳承張良精神，在農曆民俗月，舉行中元普渡法會，所有物資供品也會贈與有需要的家庭與人員。（柯宗緯翻攝）

高雄知名企業東南水泥早年開發半屏山時，一度發生工人受傷事件，經高層向石公、石婆發願蓋廟後，就讓工程順利完工，後人發現「石公」青山岩大帝真實身分原來是西漢輔佐劉邦平天下的名相張良，並輾轉在阿公店水庫旁打造高雄「顯明殿」，這也是全台唯一的張良廟。

據了解，日據時代半屏山麓，當時海軍煉油廠採石區，即現在東南水泥廠址，道路上出現兩塊巨大石灰石，石身呈藏青色，當時日籍工程師數次用火藥，試圖炸掉這兩塊擋在道路要衝的巨石，卻屢屢都失敗，還數度炸傷工人。

直到民國49年，當時東南水泥高層，向石公、石婆請示，言明倘若石公、石婆願意讓出寶座基地，以利水泥廠擴建工程，就會替其建廟供萬人膜拜，永享香火，後來果真順利炸開。

東南水泥為實現承諾，撿了兩塊象徵的石頭蓋廟，並替石公、石婆正名，石公是青山岩大帝，石婆是天上聖母，在廠區膜拜至今，因寺廟受限於在工廠內，一般信眾無法入內參拜。

不過，顯明殿殿主何彥興年輕時經常進出東南水泥廠區，每次必定恭敬向青山岩大帝上香，因此與神明結緣，被選為青山岩大帝代言人，沒想到在完成神明指示建新廟的過程中，竟發生許多不可思議的傳說故事。

顯明殿主委何俊龍透露，在「顯明殿」開廟之前，青山岩大帝曾指示信眾，要到大陸陝西留壩縣的漢張留候祠觀摩，沒想到信眾造訪後，意外發現院內有塊石碑，刻著當年「基督將軍」馮玉祥留書「豪傑今安在，看青山不老」詩詞，正巧與先前青山岩大帝，曾留下的詩詞字相同，原來身分成謎的青山岩大帝，竟就是在歷史上赫赫有名的名相張良。

宋朝詩人朱翌曾寫「子房憫濁世，意欲一洗為」詩句，讚揚張良當年協助劉邦平定亂世，拯救天下人的理想。高雄顯明殿也獲得贊助單位「澄清湖扶輪社」支持，傳承張良精神，在農曆民俗月，舉行中元普渡法會，所有物資供品也會贈與有需要的家庭與人員。

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