全台登革熱疫情延燒，8月病例數甚至已破千例，開學日在即不少家長也擔心校園環境是否已清掃乾淨。民進黨台中市議員江肇國呼籲市府，應加強檢查校園內環境，免學童遭受感染登革熱的風險。教育局回應，已函文高中以下學校開學前加強校園環境巡檢。

江肇國表示，目前全國登革熱的病例數是6年內同期最高，台灣已好幾年沒有如此大規模的登革熱疫情，加上近期氣候炎熱，還有接連兩個颱風在各縣市都帶來豪大雨量，未清理的積水就容易形成孑孓生長的溫床，對登革熱防疫來說是相當大的挑戰。

江肇國認為，過去登革熱皆以南部為熱區，其他地區可能疏於防範，但登革熱疫情已有逐漸往北移的趨勢，市府不可忽視登革熱帶來的嚴重性。因開學在即，呼籲市府教育局、環保局應立即針對校園內及周遭環境巡視檢查，將積水清除，若無法清除的則以投藥清理。衛生局也應針對登革熱預防向市民加強宣導。

台中市政府環保局表示，環保局自8月份啟動台中市登革熱孳生源清除計畫，動員清潔隊及環保志工針對各公共區域、居家環境加強清理積水容器等孳生源，開學前也會持續對於校園週遭公共區域環境巡檢，讓學童在無蚊校園上課。

台中市政府教育局說明，即將開學，考量近期南部登革熱疫情嚴峻，為讓台中市校園師生開學安心返回校園，教育局日前已函文台中市高中以下學校及幼兒園，要求務必在開學前加強校園環境巡檢；每周也安排專責人員定期或不定期巡檢積水容器或積水區、雨後或曾發現陽性孳生源的熱點及校園內工程施工場所。