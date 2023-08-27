駐日代表謝長廷日前在臉書提到，微量放射性元素反而對身體有益，被在野解讀是為日本排放福島地震核災後的含氚汙水解圍。連有醫師背景的民進黨立委林靜儀都直言，提到微量（輻射）對身體有益，「這個話真的是太過了！」胸腔科醫師蘇一峰強調，微量放射線目前醫學證據上可能傷害很小可以忽略，但是說成有益就太扯淡了！他指出，溫泉對身體有益部分來自於熱量促進血液循環的益處，才不是放射物質提供好處。

「微量元素對身體有益」一說傳開後，不少網友湧入謝長廷臉書抗議，謝長廷今(27日)二度發文強調，自己指的是溫泉中「鐳」的相關效果，並引用美國教授Thomas Donnell Luckey的研究證明所言非虛。至於核汙水，他認為，只有中國大陸因為政治因素，夥同香港澳門在抵制抗議。

蘇一峰對此發文指出，微量放射線目前醫學證據上可能傷害很小可以忽略，「但是說成有益就太扯淡了！」溫泉對身體有益部分來自於，熱量促進血液循環的益處，「才不是放射物質提供好處的啦！」微量的放射線不一定有害，而空氣汙染才真的有害處！台灣的空氣汙染要怎麼處理？

網友表示「應該是分不清微量元素跟微量放射性元素」、「非核家園，卻給人民吃核海鮮」、「日本放核廢水更是恐怖，或許我們後代的基因會突變」、「助日代表，請你全家大小長期照三餐喝輻水」、「除了聯合國認同的台灣邦交國家。其它含日本，美國，皆稱經濟文化辦事處長」。