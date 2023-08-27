女星Angelababy（楊穎）擁有精緻臉蛋和火辣身材，於2022年結束與男星黃曉明的婚姻後將重心專注在事業上，在戲劇、綜藝和時尚活動上都有亮眼表現。不過，近日她出席品牌的直播活動時，竟被發現身上的服裝恰似品牌的「山寨版」，在網路上掀起討論，而工作室也對此回應了。

Angelababy近日以身穿紫色、黑色相間的禮服亮相代言品牌的直播活動，然而，卻有眼尖的網友發現，該款式的禮服早在過往以被女星宋茜穿過，且宋茜所穿的「藍、黑色相間」的設計疑似才是正版，因此Angelababy身上的服飾遭抨擊是「山寨貨」，點燃粉絲的怒火。

相關消息曝光後，在微博上引發網友討論，而Angelababy後援會總會對此發文表示：「工作室收到回饋後和造型團隊進行了溝通並尋找合適人選，目前工作室的答覆是執行造型師已更換，也歡迎大家監督後續的工作成果。」不過，相關貼文PO出後，看似不被粉絲買單，不少人紛紛留言表示：「希望工作室正視粉絲訴求，不要一直發生這種事」、「能做好背景調查嗎？」

感情上，Angelababy與和黃曉明於2009年認識，然而他們戀愛後風波不斷，並直到2022年兩人以離婚黯然結束長達7年的婚姻關係，而Angelababy此後專注在事業上，也時不時的在社群上曬出生活大小事與粉絲們分享。