51歲藝人涂晨洋曾演出《甘味人生》、《大時代》等本土劇，他早年在台南擔任電台DJ，之後想轉戰購物專家，經歷三個月受訓後卻慘遭淘汰，幸好遇到中廣的主管張東光，張東光安排他到中廣流行網擔任音控，假日負責主持節目，2015年他跨足戲劇圈，近年還推出了專輯；不料前陣子驚傳他罹患大腸癌，他在採訪中透露得知罹癌的過程。

男星涂晨洋近日登《健康點點名》接受採訪，他表示自己不菸不酒不吃燒烤，都吃青菜水果，且都吃水煮的，平時還會定期運動，得知罹患大腸癌時他感到十分訝異。講起發現原因還是因為他6月去打疫苗時，護理人員提醒有免費大腸癌糞便潛血檢查，他自嘲貪小便宜，當下聽到免費就答應了，後來醫院打電話表示他的檢查結果是陽性，於是幫他線上掛號，回診後醫生安排9月照大腸鏡並割掉。

（來源／影片取自健康我+1 YouTube，如遭刪除請見諒。）

涂晨洋表示可能是心情上的壓力，他之前開美體工作室4月份簽約，本來打算5月開幕，沒想到就遇到三級警戒，等於5、6、7月都無法營業，沒有進帳讓他有些著急。知道罹癌後，涂晨洋也是一樣吃得很健康，沒有大吃大喝，但也因為這樣去做了之前想做但沒有做的事情，決定去刺了一個鯉魚，他也呼籲「如果你有很多想做的事情，比如說去哪裡玩啊，然後你一直沒有去的，我覺得趁現在就趕快去吧」。

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