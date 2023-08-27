日本福島第一核電廠於24日起排放含氚核廢水到太平洋，引發國際強烈反彈。駐日代表謝長廷舉溫泉為例表示，微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地溫泉都有一種特別的北投石，含有微量鐳。針對謝長廷逆風的說法，台北市議員詹為元表示，民進黨政府在做什麼，一句話都沒有講。

詹為元今(27日)在政論節目《新聞大白話》中表示，日本排放讓大家有疑惑的核廢水、核汙水，不管是韓國、中國大陸以及周邊幾個國家，每個人都有一個問號，甚至嚴正斥責日本不應該做這件事情。

詹為元接著表示，民進黨政府在做什麼，一句話都沒有講，駐日代表卻講一些「X話」，說微量的元素對身體有益。他不禁酸說，建議民進黨政府重啟核能，在台灣各地都蓋核電廠，釋放一點微量元素，搞不好核電廠附近的房價還漲。駐日代表的「X話」，民進黨政府能夠接受嗎？

另外，詹為元指出，這兩天網路炸鍋了，一般超市買不到鹽了。大家覺得，是不是政府與民爭利、是不是台鹽趁機漲價？當大家都在搶購鹽時，台鹽一旦減少鋪貨量，恐會造成大家花錢買這麼貴的鹽。鹽是這麼重要的民生物資，所以網路上已經炸鍋了。

詹為元不滿說，民進黨政府還不趕快出來澄清、講清楚，現在鹽到底夠不夠，不要讓大家一直搶購那麼多鹽，囤積在家裡，造成油也漲、物價也漲、房價也漲，最後連基本的鹽也要漲。

對此，台鹽今天表示，通霄精鹽廠產能足以供應全台民眾食用所需，民眾切勿人云亦云，造成不必要的恐慌與囤鹽。