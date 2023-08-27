19：04台東極淺層地震規模4.1 最大震度3級 19:122023/08/27 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東發生規模4.1地震。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告指出，今（27）日19：04發生芮氏規模4.1地震，震央在台東縣政府北北西方16.9公里，位於台東縣卑南鄉，地震深度8.9公里。各地最大震度台東3級，花蓮、屏東、南投、台南1級。 22：58嘉義新港規模4.0「極淺層地震」 最大震度4級 20：06東南部海域規模4.7地震 最大震度3級 地牛翻身！10：02東部外海規模4.9地震 最大震度2級 #地震 #震央 #震度 #深度 #芮氏規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 半小時連5震「都在同地區」！最大震度4級 20:362023/08/04 生活 北台灣有感！13：12宜蘭規模4.5地震 新北宜震度2級 13:232023/08/06 生活 土耳其爆規模5.3淺層地震 外交部：暫無台僑或國人受到影響 14:322023/08/11 政治 EMSC：土耳其東部地震 規模5.2 03:132023/08/11 國際 1：09花蓮地牛翻身！規模4.7最大震度3級 台北晃好大一下 01:242023/08/16 生活 花蓮金針花海綻放 玉里分局公布賞花交管時間 15:502023/08/11 生活 規模4.0地震震央在嘉義 民眾驚聞地鳴聲：瞬間被搖醒 23:362023/08/16 生活 國旅好好玩！南投埔里開箱趣 兩天一夜深度遊吃喝玩樂「覽人包」 19:512023/08/13 生活 哥倫比亞規模6.1強震撼動首都 民眾倉皇逃上街 05:422023/08/18 國際 山東近10年最大地震 規模5.5強震致74房屋倒塌 08:442023/08/06 兩岸 地牛翻身！18：24高雄規模4.2地震 最大震度3級 18:382023/08/11 生活 輕裝上陣創辦人許采原 找來達人合作推深度旅遊 09:432023/08/08 生活 Netflix影集／《八尺門的辯護人》近三個月網路聲量破萬筆！精彩度破表被讚「2023不能錯過的深度臺劇」 11:252023/08/05 生活 陳建仁疑藉天災酸南投 他提2016年張善政1舉動嗆：蔡政府有夠爛 15:242023/08/08 政治 中南部有感！9：43南部海域規模5.9地震 09:592023/08/13 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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