中央氣象局地震報告指出，今（27）日19：04發生芮氏規模4.1地震，震央在台東縣政府北北西方16.9公里，位於台東縣卑南鄉，地震深度8.9公里。各地最大震度台東3級，花蓮、屏東、南投、台南1級。

22：58嘉義新港規模4.0「極淺層地震」 最大震度4級
20：06東南部海域規模4.7地震 最大震度3級
地牛翻身！10：02東部外海規模4.9地震 最大震度2級
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