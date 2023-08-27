為配合29日晚間的遊行及施放水燈頭，基隆市政府進行一系列交管措施。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

鷄籠中元祭27日傍晚在中正區的主普壇進行開燈放彩儀式，由今年的輪值主普郭姓宗親會布置。另外，基隆市文化局也公布了即將於29日舉行的放水燈遊行及施放水燈頭相關的交通管制措施，提醒民眾注意相關的活動訊息。

主普壇為每年中元祭普渡場所，由每年度輪值主普佈置外觀與燈光，在舉行淨壇儀式、點亮主普壇燈光及施放煙火後，象徵中元祭典將進入放水燈及普渡的重頭戲。

為配合8月29日進行的放水燈花車遊行及施放水燈頭活動，於下午5點半至晚上11點進行市區交通管制；配合施放水燈頭於8月29日晚上9點至隔日凌晨1點進行北寧路（平浪橋-八斗子車站）所有機動車輛管制。

為配合29日晚間的遊行及施放水燈頭，基隆市政府進行一系列交管措施。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

值得注意的是，29日當天，因應放水燈花車遊行，市府在港西街、中正路設置3處國道客運臨時站，另外，當天的市區公車也設置折返點，1字頭公車將在中船路迴轉、2字頭公車將在基隆女中迴轉、3、5字頭公車則是會在成功市場迴轉、4、6字頭公車則將在三坑站附近的曲水街迴轉。

為配合29日晚間的遊行及施放水燈頭，基隆市政府進行一系列交管措施。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

為方便民眾參與望海巷施放水燈頭活動，當日自夜間9點30分起於市政府中正路側提供免費接駁公車服務，行駛於市區至活動地點，並於施放水燈結束後載運回發車處，公車處另於施放水燈結束後60分鐘（約為夜間12點）自二信循環站加發302、402、505及602收費夜間公車。

同時，為便利外縣市民眾，活動當晚台鐵將於8月30日凌晨0點1分加開八斗子往七堵區間車1班次，0點35分加開基隆往樹林區間車1班次，列車時刻可上台鐵官網查詢；大都會客運2088及首都客運1579班車將於施放水燈結束後30分鐘（約為夜間11點30分）自望海巷加開一部班車，歡迎民眾多加利用。