農發基金補貼進口蛋惹議，傳已花掉5.7億；同時，民進黨總統參選人賴清德則喊出幸福農業口號，直呼要加強外銷、冷鏈。國民黨台北市議員李彥秀指出，2021全台糧食生產土地僅剩71萬多公頃。2022農產品總出口值52.2億美元，比2021整體產值減少7.8％，農產品貿易逆差超過151億美元創歷史新高。美、日成為台灣農產品出口前2大市場，但2023上半年出口產值卻均衰退快一成。直批賴清德、陳吉仲才是農漁民最大惡夢。

「農業口號複製貼上再用八年？賴陳才是農漁民最大的噩夢！」李彥秀今(27日)在臉書發文表示，不論是強化農業產銷體系，拓展農產品外銷渠道，建構冷鏈物流體系，建立農產品初級加工制度，都已經是2016年蔡英文「聽到耳朵長繭」的空頭支票。「理想很豐滿，現實很骨感！」

李彥秀提到，2011年，時任中興教授的陳吉仲說，「要改正錯誤農業補貼政策」；陳吉仲接任農委會主委後，台灣農業卻愈來愈走向福利補貼，不僅農業發展基金每年產銷調節緊急處理預算愈編愈多，超支情況也成常態。農發基金用於產銷調節緊急處理的費用，從2016年的1,187萬元，暴增到2022年的5億1,1749萬元；從今年三月起，以農業發展基金執行專案進口雞蛋計畫，截至今年7月止，已經補貼進口蛋價差近5.7億元。

李彥秀指出，2019年陳吉仲說，全台農地至少要有74萬到81萬公頃來確保糧食安全，但農委會2021年盤查農地，全台可供糧食生產土地僅剩71萬4,423公頃。農地種電，大筆良田變成光電場，糧食安全不敵民進黨意識形態。2022年農產品總出口值52.2億美元，比2021年度整體產值減少7.8％，農產品貿易逆差超過151億美元，再創歷史新高。美、日成為台灣農產品出口前2大市場，但是2023年上半年，出口產值卻均衰退快一成！

「一套農業口號複製貼上可以用八年！看來賴清德也準備繼續再用八年？」李彥秀質疑，「台灣智慧農業週」看起來也是消化預算的大內宣，從副主委、主委，高昇到今天的部長，陳吉仲的大腦，顯然遠不如12年前的「陳教授」。民調結果，陳吉仲被點名是「最該下台的內閣成員」完全不重要；賴清德後援會成立大會上，「小英男孩」陳吉仲高喊「（賴清德）這是一位總統該有的格局」，才是官位越做越大的最佳保證。

李彥秀直言，農業部成立當天，陳吉仲喊要成為農漁民最大靠山，但是八年來荒腔走板的農業政策，「賴清德、陳吉仲才是農漁民最大的惡夢！」