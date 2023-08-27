姜典（右）、陳柏文泡在冷水池裡拍戲。（八大提供）

謝承均慶幸自己不用下水逃過一劫。（八大提供）

謝承均、亮哲在BL劇集《奇蹟》的浴池戲即將登場，亮哲分享為了這場戲，他在開拍前1個月就開始「特別準備」，他表示，因為飲食控制關係，他還研究了各種食材的營養和熱量，期間甚至還幫媽媽做飲食控制和調理，差點跑去考健康管理師，「以後還是接穿衣服的戲就好，不然鮮肉太多了好危險。」同場的演員陳柏文也大方秀出冰塊肌！

聊起第三集的浴池戲拍攝，看似熱水池其實是冷水，陳柏文苦笑表示：「因為拍攝當下冬天才過還很冷，我們就一直抖，看起來好像一直在用力，但其實是冷到無厘頭的境界。」亮哲卻樂觀看待，他說：「因為一直在用力，這樣肌肉也會比較緊實，感覺大家好像很壯一樣，其實是很冷。」他也透露拍攝過程一喊卡，工作人員就馬上遞上熱薑茶和浴巾，即使當天天氣很冷，但心很暖。

不用下水的謝承均則慶幸自己逃過一劫：「我包的緊緊，穿西裝還有穿背心，那天就是大家都很冷，只有我老神在在，躲在一旁看戲。」

劇中與謝承均、亮哲對手戲最多的陳柏文、姜典CP，談到與前輩對戲感想，姜典透露見到亮哲當下很緊張，對他而言亮哲就是電視明星，突然出現在自己面前，又得跟亮哲在同個頻率上演戲，讓他覺得很不真實，「我可以感覺到亮哲哥調整他的氣場，試著用跟我玩的方式，把我帶到一個比較自在的節奏裡，我覺得這滿令人敬佩，不是只顧自己的角色，也會帶我一起進入角色。」

陳柏文則坦言自己很欣賞謝承均的低嗓音，也曾詢問過謝承均聲音要怎麼做到又低又有魅力，還要符合黑道的感覺？想不到謝承均竟回：「沒特別做什麼事，就有一天感冒，然後早上醒來就變成這樣子了。」陳柏文回憶笑說：「他當下感覺有一點苦惱，但我還是覺得好帥，也想跟著感冒一場。」